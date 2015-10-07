До програми Юнацьких Олімпійських ігор в Ліллехаммері включені нові дисципліни

За результатами візиту до програми Ігор включені нові види спорту, повідомляє прес-служба НОК України.

Вперше до програми включено: гонки на монобобах; змішана естафета в біатлоні, в якій кожну країну представлятимуть 1 дівчина і 1 юнак; змагання зі слоупстайлу (фрістайл); змагання з сноубордкросу (сноуборд). У змаганнях з хокею медалі розіграють не тільки серед команд, але й в індивідуальній майстерності (точність і сила кидків, швидкість катання, мистецтво ведення шайби й інші елементи гри).

Нововведенням спортивної програми Ігор стануть і командні змагання в комбінованих видах спорту.

Турніри з усіх видів спорту пройдуть на аренах, побудованих до XVII зимових Олімпійських ігор, які Ліллехаммер приймав у 1994 році. Виняток становлять лише арени для керлінгу та хокею.

Ознайомитись з інфраструктурою, спортивними об’єктами, Олімпійським селищем та місцями проведення культурно-освітньої програми мали можливість і шефи місій національних олімпійських комітетів світу.

Україну представляла начальник управління розвитку олімпійського руху Національного олімпійського комітету України, призер Олімпійських ігор Анна Сорокіна. За підсумками побаченого можна зробити висновок, що Ліллехаммер вдруге у своїй історії повноцінно готовий стати Олімпійською столицею і протягом 10 днів прийняти найкращих юних спортсменів з 70 країн світу на найвищому рівні.

Юнацькі зимові Олімпійські ігри-2016 відбудуться в Ліллехаммері (Норвегія) з 12 по 21 лютого.

Атлети розіграють 70 комплектів нагород в 15 традиційних зимових дисциплінах, але окрім цього будуть представлені і абсолютно нові, які дебютують під час Юнацьких Олімпійських ігор-2016.