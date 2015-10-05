Екс-гравець київського "Динамо" Артем Мілевський підписав контракт з хорватським "Сплітом"

Екс-гравець київського "Динамо" і збірної України з футболу Артем Мілевський підписав контракт зі "Сплітом", який виступає в елітному дивізіоні чемпіонаті Хорватії, повідомляє офіційний сайт клубу.

Контракт гравця з новою командою розрахований на 1,5 роки.

Цікаво, що раніше українець виступав в "Хайдуку", який також представляє місто Спліт. Але, нещодавно гравець і клуб розірвали угоду і зі "Сплітом" Мілевський підписував контракт в статусі вільного агента.

Одним з ініціаторів запрошення Мілевського в нову команду став головний тренер "Спліта" Горан Саблич, який свого часу виступав разом з Мілевським в київському "Динамо": "Артем, і я були друзями протягом багатьох років. Ми вирішили дати йому шанс і я впевнений, що він не підведе. Разом ми будемо домагатися великих успіхів".

На даний момент "Спліт" займає 4-е місце в чемпіонаті Хорватії слідом за "Динамо" (Загреб), "Хайдуком" і "Рієкою".