УПЛ: "Шахтар" здолав "Чорноморець", "Металіст" зіграв внічию зі "Сталлю"

У Львові та Харкові завершилися матчі 10-го туру чемпіонату України з футболу, в яких донецький "Шахтар" переграв одеський "Чорноморець" (2:0), а "Металіст" зіграв внічию зі "Сталлю" з Дніпродзержинська - 1:1.

Гірники тимчасово очолили турнірну таблицю змагань.

У матчі у Львові гірники потужно почали і відкрили рахунок вже на 8-й хвилині. Даріо Срна зробив розрізну передачу в штрафну і Віктор Коваленко впав після контакту з вртарем Євгеном Боровиком - суддя призначив 11-метровий. Гол з пенальті забив Алекс Тейшейра - Боровик вгадав кут удару, але не дотягнувся до м'яча.

А на початку другого тайму, на 49-й хвилині Тейшейра зробив дубль. Бернард зробив навіс у воротарський майданчик, після рикошету м'яч полетів у ворота, а Боровик, в стрибку вибиваючи м'яч, влучив у груди Алексу Тейшейрі, від якого м'яч і залетів в сітку.

У грі в Харкові господарі поля не тільки не змогли взяти три очки, а взагалі ледь уникли поразки. На гол гравця "Сталі" Владислава Кулача на 23-й хвилині, господарі поля відповіли точним ударом Володимира Прийомова лише на 87-й хвилині.

Таким чином, "Шахтар" мінімум на добу очолив турнірну таблицю УПЛ, наздогнавши за кількістю набраних очок київське "Динамо" і випереджаючи суперника за рахунок кращої різниці забитих і пропущених м'ячів.

"Динамо" свій матч 10 туру з полтавською "Ворсклою" проведе в неділю, 4 серпня, у Полтаві.