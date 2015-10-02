Україна зберегла 8-е місце в рейтингу єврокубків УЄФА

На рахунку команд нашої країни 39,083 бали, з яких рівно 4 бали зароблені в нинішньому сезоні 2015/16, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Цього тижня київське "Динамо" у матчі Ліги чемпіонів обіграло ізраїльський "Маккабі" (2:0), дніпропетровський "Дніпро" у грі Ліги Європи обіграв норвезький "Русенборг" (1:0) і лише донецький "Шахтар" поступився в грі ЛЧ французькому ПСЖ (0:3).

Відзначимо. що очки наших команд діляться на п'ять, так як спочатку в єврокубки було заявлено саме п'ятеро представників України. Луганська "Зоря" і полтавська "Ворскла" не змогли пройти кваліфікаційний раунд і потрапити в основний турнір Ліги Європи.

Україна значно поступається сусідам по турнірній таблиці Росії, у якої 45,482 бали (5,900\ у нинішньому сезоні). Росіяни не втратили жодної команди в кваліфікації і виступають повним складом - 5 клубів. На цьому тижні вони здобули 4 перемоги (2 в Лізі чемпіонів і 2 - в Лізі Європи) і одну нічию (ЛЄ).

Лідирують у рейтингу Іспанія, Німеччина, Англія, Італія, Португалія і Франція.

У рейтингу враховуються результати останніх п'яти сезонів.

В окремій таблиці нинішнього сезону Україна займає 14-е місце, а лідирує Росія, випереджаючи Іспанію та інших лідерів загального рейтингу.