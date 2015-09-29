Українка Оляновська виграла міжнародні змаганнях зі спортивної ходьби в Китаї

У командному заліку серед чоловіків українці посіли другу й третю сходинки, повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.

За регламентом турніру, щодня протягом чотирьох днів атлети долали по одній дистанції – двічі по 10 км, 12 км і 15,6 км. Переможці в індивідуальному і командному заліках визначалися за підсумками всіх чотирьох етапів.

Людмила Оляновська виграла три етапи з чотирьох. Вона почала змагання з другого місця зі спортивної ходьби на 10 км. Наступного дня перемогла на ній з найкращим результатом сезону у світі (42.01 хв), після чого більше нікому не поступилася лідерством. Загальний результат українки - 3 години 26 хвилин 02 секунди. 2-ю фінішувала Цеян Шеньцзе (Китай) – 3:28.12, 3-ю Брігіта Вірбалюте (Литва) – 3:31.26.

Ще одна українка Надія Боровська була 3-ю на другому етапі.

Оляновська до перемоги в індивідуальному заліку додала виграш у командному. Успіху вона досягла разом з Боровською й Інною Кашиною. Підсумковий результат українок - 10 годин 40 хвилин 03 секунди. На 2-му місці Китай – 10:41.12, на 3-му - Польща, 10:46.04.

У змаганнях серед чоловіків відразу дві українські команди ввійшли до призової трійки. Назар Коваленко, Іван Лосев, Андрій Ковенко й Олексій Казанін були другими з загальним результатом 10 годин 03 хвилини 22 секунді. А Ігор Главан, Іван Банзерук і Сергій Будза – третіми, 10:04.16. Перемогу тут святкувала інтернаціональна команда X-tremBeef - 10:00.09.

В індивідуальному заліку Ігор Главан на двох етапах фінішував другим (12 км і 15,6 км) і у підсумковому протоколі був четвертим.

Турнір з 26 по 29 вересня приймала китайська провінція Сунчжоу.