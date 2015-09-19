Гандбольний "Мотор" виграв стартовий матч Ліги чемпіонів

У Броварах (Київська обл.) завершився матч 1-го туру Ліги чемпіонів ЄГФ з гандболу, в якому запорізький "Мотор" грав з македонським "Металургом" (Скоп'є) і виграв з рахунком 30:24, повідомляє офіційний сайт змагань.

Український клуб мав перевагу протягом всього матчу і вже в першому таймі створив собі доволі комфортну перевагу в 4 голи - 13:9. Друга половина гри виявилася куди більш результативною, але "Мотор" не тільки не втратив ініціативу, а ще й збільшив свою перевагу - 17:15.

Також суперниками українського кулба в Групі будуть норвезький "Ельверум", данський "Ск`єрн", румунський "Байя-Маре" і швейцарський "Кадеттен". На груповому етапі команди проведуть по 10 матчів - з кожним з п'яти суперників вдома і в гостях.