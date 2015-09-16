Кучер: Ключовим моментом цього матчу став перший пенальті

За його словами, ключовим епізодом поєдинку став перший пенальті у ворота гірників, передає сайт ФК "Шахтар".

"Ключовим моментом цього матчу став перший пенальті в наші ворота. Все-таки при рахунку 2:0 важко відігратися вдесятьох. І цей одинадцятиметровий... Його, по-моєму, призначив суддя, який знаходиться за воротами, йому взагалі нічого не було видно! Нам вже який матч ставить пенальті арбітр, який працює за воротами, – і цей удар з точки стає вирішальним! В тому ж Мюнхені, наприклад", - сказав Кучер.

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Також захисник сумнівається в правильності призначення другого пенальті.

"А з приводу другого одинадцятиметрового у наші ворота мені важко зараз судити, там м'яч близько знаходився, не знаю, чи потрапив він у руку. Просто чомусь для нас такі пенальті не ставлять. Звичайно, бувають ситуації, коли і більше ударів з точки призначають, але вони хоча б заслужені. А не такі, коли м'яч потрапляє в спину...", - сказав Кучер.

Кучер зазначив, що "всі хотіли перемогти, ми їхали в Мадрид за позитивним результатом".

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Як повідомляв УНІАН, у Мадриді завершився матч 1-го туру Ліги чемпіонів УЄФА, в якому "Реал" приймав донецький "Шахтар" і виграв з рахунком 4:0.