Боксер Мейвезер виграв у Берто і завершив кар'єру без поразок

Американський боксер Флойд Мейвезер провів свій останній 49-й бій на професійному рингу, здобувши перемогу над Андре Берто і, таким чином, пішов з рингу непереможеним. Мейвезер виграв всі 49 боїв у профі.

Американець повторив рекорд іншого свого співвітчизника Роккі Марчіано, який в свій час також провів 49 боїв за кар'єру і всі виграв. Щоправда, на рахунку Марчіано 43 нокауту, в той час як у Мейвезера 26 дострокових перемог.

Мейвезер, слідкууючи своїй тактиці, проводив бій в обороні і набирав очки за рахунок влучних ударів. Щоправда в середині бою Берто його спровокував на удари нижче пояса і інші брудні прийоми. Втім, після того як суддя кілька разів зупинив бій і провів бесіди з опонентами, ситуація трохи заспокоїлася.

У підсумку, 12-раундовий бій завершився перемогою Мейвезера одноголосним рішенням суддів - 120-108, 118-110 і 117-111.

У Мейезера є шанс побити рекорд Марчіано і встановити новий рекорд в тому випадку якщо він передумає завершувати кар'єру і успішно проведе ще хоча б один бій.