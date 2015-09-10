Українець Беленюк став чемпіоном світу з боротьби

В Лас-Вегасі (США) завершилися змагання з греко-римської боротьби в рамках чемпіонату світу, де у ваговій категорії до 85 кг. перемогу здобув українець Жан Беленюк, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українець впевнено пройшов усіх суперників у попередніх сутичках, а у фіналі виявився набагато сильнішим узбека Рустама Ассакалова, якого здолав з рахунком 6-0.

Бронзові медалі в цій категорії на рахунку Самана Тахмасебі (Азербайджан) та Хабіболи Аклагі (Іран).

Беленюк, який є чемпіоном Європи 2014 року і володарем срібла перших в історії Європейських ігор Баку-2015, вперше став чемпіоном світу.

Таким чином, на рахунку українських борців греко-римського стилю на нинішньому ЧС 4 медалі - 1 золото, 1 срібло і 2 бронзи.

Також в ніч на четвер за київським часом стартували змагання у жіночій боротьбі, де поки нагород у збірної України немає (срібло у категорії до 48 кг. виборола екс-українка Марина Стадник, яка представляє Азербайджан). Пізніше почнеться чоловічий турнір з вільної боротьби.

Чемпіонат світу з боротьби проходить у Лас-Вегасі з 7 по 13 вересня.