Українець Беленюк став чемпіоном світу з боротьби
Нашому спортсмену не знайшлося рівних у ваговій категорії до 85 кг.
Українець впевнено пройшов усіх суперників у попередніх сутичках, а у фіналі виявився набагато сильнішим узбека Рустама Ассакалова, якого здолав з рахунком 6-0.
Бронзові медалі в цій категорії на рахунку Самана Тахмасебі (Азербайджан) та Хабіболи Аклагі (Іран).
Беленюк, який є чемпіоном Європи 2014 року і володарем срібла перших в історії Європейських ігор Баку-2015, вперше став чемпіоном світу.
Таким чином, на рахунку українських борців греко-римського стилю на нинішньому ЧС 4 медалі - 1 золото, 1 срібло і 2 бронзи.
Також в ніч на четвер за київським часом стартували змагання у жіночій боротьбі, де поки нагород у збірної України немає (срібло у категорії до 48 кг. виборола екс-українка Марина Стадник, яка представляє Азербайджан). Пізніше почнеться чоловічий турнір з вільної боротьби.
Чемпіонат світу з боротьби проходить у Лас-Вегасі з 7 по 13 вересня.