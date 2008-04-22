Шахтар повернув собі лідерство в чемпіонаті
20:44, 22 квітня 2008Спорт
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До медалей залишилося чотири тури
Закінчився пропущений матч 18 туру чемпіонату України з футболу:
Зоря - Шахтар 1:4 (Воробей 53 - Гладкий 6, 39, Ілсіньо 18, Єзерський 65).
З цими трьома очками Шахтар набирає 62 очки і на очко випереджає Динамо.
Нагадаємо, що у Металіста 55, далі йдуть Дніпро 51, Таврія 40, Чорноморець 36, Арсенал 34, Металург 33, Ворскла 29, Карпати 29, Кривбас 28, Металург 27, ФК Харків 26, Зоря 25, Нафтовик 22, Закарпаття 18 очок.
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