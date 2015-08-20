Збірна України з пляжного футболу виграла стартовий матч Суперфіналу Євроліги

В Пярну (Естонія) завершився матч 1-го туру Суперфіналу Євроліги з пляжного футболу, в якому збірна України зустрічалася з командою Білорусі і виграла з рахунком 6:5, повідомляє офіційний сайт змагань.

Хет-трик у цьому матчі на рахунку Олега Зборовського.

Українці почали матч досить пасивно і суперник відзначився вже на 1-й хвилині, коли Ігор Бриштель відкрив рахунок. Мінімальну перевагу суперник утримував протягом усього тайму, але на останній хвилині, за 45 секунд до сирени, Зборовський забив свій перший гол у матчі - 1:1. А за півхвилини Максим Войток вивів українців вперед - 2:1.

У другому періоді наша команда також пропустила в самому початку (2:2), але завдяки голу Дмитра Медвідя зуміла зберегти перевагу - 3:2.

А в заключному ігровому відрізку глядачі побачили відкритий футбол - 6 голів за 12 хвилин. Українці жодного разу не дали супернику зрівняти рахунок, а часом мали перевагу в два м'ячі - 4:2, 5:3 та 6:4. Голи на рахунку Зборівського (дубль) та Ігоря Борсука. Проте, останній гол за кілька секунд до сирени забив білорус Вадим Бокач - 6:5.

Таким чином, на рахунку збірної України дуже важлива перемога в основний час і повноцінні 3 очки.

У п'ятницю-суботу команда проведе матчі з іншими суперниками по групі - збірними Італії та Іспанії. Згідно з регламентом, переможець групи у неділю у фіналі зійдеться з переможцем іншої групи, а команди, які посіли 2-і місця у квартетах - розіграють 3-4 місця.

Суперфіналу Євроліги триватиме до 23 серпня.