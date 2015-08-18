Вісім українських спортсменів візьмуть участь у чемпіонаті Європи з сучасного п`ятиборства

Програма чемпіонату Європи включає в себе змагання в індивідуальній та командній першості, естафету та мікст, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Відзначимо, що для здобуття заповітної путівки на Олімпійські ігри в Ріо-де-Жанейро в індивідуальній першості спортсмен повинен увійти в Топ-8 найкращих Старого Світу.

Склад збірної України виглядає таким чином: чоловіки - Андрій Федечко, Юрій Федечко, Дмитро Кирпулянський, Владислав Міщенко, Денис Павлюк; жінки - Валерія Пермикіна, Анастасія Спас, Вікторія Терещук.

Через травму не зможе взяти участь в європейській першості новоспечений чемпіон світу та власник олімпійської ліцензії в Ріо-2016 Павло Тимощенко. На тренувальному зборі лідер збірної України впав з коня та зламав ногу. Він вже переніс операцію й зараз перебуває на реабілітації.

Чемпіонат Європи з сучасного п’ятиборства відбуватиметься з 18 по 23 серпня.