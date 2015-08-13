Футбольним клубам із зони АТО можуть дозволити проводити домашні матчі по всій Україні

Сьогодні у Федерації футболу України відбулася нарада, на якій обговорили можливість змін до регламенту Прем'єр-ліги, повідомляє Футбол 24.

Мова йде про пункти 1, 2 статті 10 регламенту УПЛ, в яких йдеться про те, що клуби повинні виступати в населених пунктах за місцем державної реєстрації, а також про те, що команди повинні грати лише на стадіонах, заявлених ними під час атестації на даний сезон. Найближчим часом зміни в регламент планується запропонувати на розгляд Прем'єр-ліги.

На сьогодні в УПЛ виступають три клуби, які змушені грати за межами рідних міст, що знаходяться в зоні АТО. Це «Шахтар» і «Олімпік» з Донецька, а також луганська «Зоря».

Не виключено, що нарада у ФФУ було проведено завдяки підвищеній увазі до матчу 5-го туру чемпіонату України «Шахтар» - «Дніпро», який відбудеться завтра, у п'ятницю 14 серпня, в Одесі. Стадіон «Чорноморець» відсутня в списку заявлених «Шахтарем» на сезон – у поданих документах значаться «Арена Львів» у Львові та НТК імені Баннікова в Києві.