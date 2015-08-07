"Шахтар" проведе матч чемпіонату України з "Дніпром" в Одесі

14 серпня «Шахтар» проведе матч 5-го туру чемпіонату України з дніпропетровським «Дніпром» в Одесі на стадіоні «Чорноморець», повідомляє прес-служба донецької команди.

Початок гри – о 19:00.

Клуб вже оголосив про початок продажу квитків на цей матч, які будуть реалізовуватися, зокрема, у касах стадіону "Чорноморець" та інших місцях продажу.

Як повідомляв УНІАН, напередодні стало відомо, що центральний матч 5-го туру чемпіонату України між срібним та бронзовим призерами минулого сезону - "Шахтар"-"Дніпро" відбудеться не у Львові, а в іншому місті. Причиною цього стала явна підтримка львів'янами дніпропетровської команди, очолюваної Мироном Маркевичем, який, у свою чергу, є уродженцем Львівської області і багато років пропрацював біля керма рідних "Карпат". В Одесі чи Харкові, які «гірники» розглядають в якості альтернативних варіантів, «Дніпро» такої підтримки напевно буде позбавлений.