Дзюдоїст Бабенко приніс Україні 10-у нагороду Олімпійського фестивалю

Дзюдоїст Олексій Бабенко в категорії до 90кг здобув "бронзу" й тим самим приніс до скарбнички української збірної на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі в Тбілісі 10-у нагороду.

Наразі в активі наших юних олімпійців 3 золоті, 6 срібних та 1 бронзова медалі.

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав Олексія, його наставників та побажав подальших успіхів у спортивній кар'єрі.

Як повідомляв УНІАН, XIII річний ЄЮОФ-2015 триває з 26 липня по 1 серпня в Тбілісі (Грузія). Престижний спортивний форум зібрав понад 3800 найсильніших юних спортсменів з 50 країн континенту.

Україну на Олімпійському фестивалі представляють 48 спортсменів, які ведуть боротьбу у 5 з 9 видах спорту: легкій атлетиці, дзюдо, плавання, спортивній гімнастиці та велоспорті.