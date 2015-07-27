Віталій Бутрим побив легкоатлетичний рекорд України 20-річної давнини

На Меморіалі Гусмана Косанова (Алмати, Казахстан) Бутрим подолав дистанцію за 45,01 с., повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.

Попередній рекорд України з бігу на 400 метрів серед чоловіків належав Валентину Кульбацькому і протримався майже 20 років (45,11 с — 1 вересня 1995 р., Фукуока).

Віталій Бутрим тренується у Сумах, у Миколи й Світлани Гудимів. Він також є рекордсменом України з естафетного бігу 4х400 метрів у приміщенні і срібним призером молодіжного чемпіонату Європи-2013 з бігу на 400 метрів.

Новий рекорд ще не набув статусу офіційного. Усі національні рекорді, як і світові та європейські, мають бути ратифікованими. Про ратифікацію буде повідомлено додатково.