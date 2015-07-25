Чемпіонат України, 2-й тур, "Карпати" - "Сталь": онлайн відеотрансляція

Сьогодні у Львові проходить матч 2-го туру чемпіонату України з футболу, в якому "Карпати" приймають "Сталь" з Дніпродзержинська.

Обидві команди програли стартові матчі нового сезону.

«Карпати» програли в Харкові місцевому «Металісту» - 0:2, але мають досить виправдань. За статистичними показниками вони переграли господарів поля, до того ж змушені були виступати без гравців юнацької збірної, також Ігоря Худоб'яка, який отримав травму ще на початку зустрічі. Багато чого буде залежати від того, наскільки швидко досвідчений виконавець прийде в норму.

«Сталь» свій дебют проводила з чинним чемпіоном київським «Динамо» і, за певних обставин, могла б не програвати - 1:2. Пресу новачок ліги отримав позитивну, і тренер Володимир Мазяр не критикував підопічних.

Минулого сезону основні досягнення львів'ян пов'язані саме з грою на своєму полі, а дніпродзержинці, в свою чергу, комплексом виїздів не страждали. Проте зараз їх чекають суперники зовсім іншого рівня.

У Прем'єр-лізі команди між собою ніколи не зустрічалися.

На котируваннях букмекерських контор фаворитом з великою перевагою є львівський колектив. На перемогу "Карпат" ставки приймаються з коефіцієнтом 1,73 до 1, на нічию - 3,47 до 1, на перемогу "Сталі" - 4,48 до 1.

Матч "Карпати" - "Сталь" розпочнеться о 17.00. ТВ-трансляція - на каналі "2+2".