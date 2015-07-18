Чоловіча збірна України шпажистів виграла Чемпіонат світу з фехтування в Москві, жіноча - завоювала бронзу

У Москві завершилися командні змагання Чемпіонату світу з фехтування серед шпажистів, де чоловіча збірна України завоювала золото, а жіноча команда - бронзу, повідомляє офіційний сайт турніру.

Чемпіонами світу стали Богдан Нікішин, Максим Хворост, Дмитро Карюченко і Анатолій Герей.

Чоловіча команда впевнено провела дводенний турнір, зокрема, обігравши в чвертьфіналі команду-господарку турніру та одного з фаворитів збірну Росії.

У вирішальному матчі в першому ж бою українці отримали перевагу, коли Карюченко виграв у Юнга - 1:0. У другому поєдинку Герей і Парк обмінялися результативними уколами - 2:1, а в наступному поєдинку проти Юнга Герей довів перевагу українців до 3 очок - 5:2.Потім Нікішин та Парк обмінялися двома уколами (7:4), Хворост був сильнішим за Парка- 4:3 (11:7), а завершували матчеву зустріч Нікішин та Юнг, які провели дуже результативний бій - 23:17 (34:24).

У жіночому турнірі у малому фіналі за "бронзу" українки" обіграли команду Франції з рахунком 44:42. У матчі за золото шпажистки Китаю були сильнішими від команди Румунії.

Як повідомляв УНІАН, напередодні жіноча команда шаблісток завоювала срібло, поступившись у фіналі збірній Росії.

Таким чином, на рахунку збірної України в Москві три нагороди всіх достоїнств - золото, срібло і бронза. Це всі можливі медалі нашої команди. У фіналах командного турніру рапіристів, які відбудуться в неділю, ані чоловіча, ані жіноча команди участі не візьмуть.

Чемпіонат світу з фехтування проходить в Москві з 13 по 19 липня.