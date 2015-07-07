Тренер збірної Греції: У першому таймі Україна була набагато сильнішою
Головний тренер збірної Греції поділився враженнями від гри з українцями в рамках юнацького Євро-2015.
Тренер збірної Греції Янніс Гумас заявив, що його команді пощастило реалізувати свій перший небезпечний момент в матчі з українцями і вийти вперед перед перервою.
"У першому таймі Україна була куди сильніше, володіла м'ячем і прогавила безліч шансів. Нам пощастило реалізувати свій перший небезпечний момент і вийти вперед перед перервою", — цитує Гумаса Football.ua з посиланням на УЄФА.
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"У другому таймі ми змінили тактику, відрядили п'ять осіб в оборону і позбавили суперника простору для атак. Ми щільно тримали ряди і діяли на контрвипадах, що допомогло нам забити другий м'яч. Це залишило перемогу за нами", - говорить він.
Як повідомляв УНІАН, у рамках юнацького Євро-2015 українці поступилися грекам з рахунком 0:2.