Українка Колеснікова завоювала бронзу Європейських ігор у плаванні на спині на дистанції 200 метрів

Наша спортсменка пропливла дистанцію за 2 хвилини 11.91 секунди, повідомляє офіційний сайт змагань.

Колеснікова з самого початку дистанції була в трійці найсильніших, а на останньому 50-метровому відрізку навіть зробила спробу наздогнати суперниць і втрутитися в боротьбу за золото-срібло. Але, їй не вистачило буквально кількох метрів дистанції. Підсумкове відставання від переможниці склало 0,68 секунди.

Чемпіоном Євроігор в цьому виді програми стала Поліна Єгорова з Росії, друге місце - у Максін Вольтерс з Німеччини.

Колеснікова була єдиною представницею України у фінальних запливах сьогоднішнього дня. Більш того, вона стала єдиною українкою, яка завоювала сьогодні медаль в Баку.

Таким чином, на даний момент у збірної України 32 нагороди - 6 золотих, 11 срібних і 15 бронзових.