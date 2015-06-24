Українка Колеснікова завоювала бронзу Європейських ігор у плаванні на спині на дистанції 200 метрів
У Баку завершився фінальний заплив у жіночих змаганнях на дистанції 200 метрів на спині, де українка Марина Колеснікова зайняла 3-е місце.
Наша спортсменка пропливла дистанцію за 2 хвилини 11.91 секунди, повідомляє офіційний сайт змагань.
Колеснікова з самого початку дистанції була в трійці найсильніших, а на останньому 50-метровому відрізку навіть зробила спробу наздогнати суперниць і втрутитися в боротьбу за золото-срібло. Але, їй не вистачило буквально кількох метрів дистанції. Підсумкове відставання від переможниці склало 0,68 секунди.
Чемпіоном Євроігор в цьому виді програми стала Поліна Єгорова з Росії, друге місце - у Максін Вольтерс з Німеччини.
Колеснікова була єдиною представницею України у фінальних запливах сьогоднішнього дня. Більш того, вона стала єдиною українкою, яка завоювала сьогодні медаль в Баку.
Таким чином, на даний момент у збірної України 32 нагороди - 6 золотих, 11 срібних і 15 бронзових.