Українські стрільці вийшли в чвертьфінал командних змагань Європейських ігор
16:07, 16 червня 2015Спорт
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У Баку завершився матч 1/8 фіналу чоловічого командного турніру зі стрільби з лука, в якому збірна України обіграла команду Словенії з рахунком 6:2.
xsport.ua
Українці вийшли у чвертьфінал Ігор, повідомляє офіційний сайт змагань.
Наше тріо в складі Віктор Рубан, Георгій Іваницький та Маркіян Івашко впевнено провели весь матч, дозволивши супернику виграти тільки один з чотирьох сетів - третій- 2:0 (55:50).В інших трьох партіях перевага української команди було більш ніж впевнений - тричі по 2:0 (53:46, 52:50 та 52:50).
У чвертьфіналі збірна України зійдеться з переможцем матчу Італія - Азербайджан, який відбудеться 17 червня.
Командний турнір зі стрільби з лука в рамках Європейських ігор триватиме до 18 червня.
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