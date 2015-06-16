Українські стрільці вийшли в чвертьфінал командних змагань Європейських ігор

Українці вийшли у чвертьфінал Ігор, повідомляє офіційний сайт змагань.

Наше тріо в складі Віктор Рубан, Георгій Іваницький та Маркіян Івашко впевнено провели весь матч, дозволивши супернику виграти тільки один з чотирьох сетів - третій- 2:0 (55:50).В інших трьох партіях перевага української команди було більш ніж впевнений - тричі по 2:0 (53:46, 52:50 та 52:50).

У чвертьфіналі збірна України зійдеться з переможцем матчу Італія - Азербайджан, який відбудеться 17 червня.

Командний турнір зі стрільби з лука в рамках Європейських ігор триватиме до 18 червня.