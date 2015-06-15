Президент Федерації велоспорту України пообіцяв преміювати призерів Євроігор на суму 200 тис. гривень

Грошові винагороди будуть виділені з особистого фонду Башенко, повідомляє прес-служба ФВСУ.

У складі української збірної 12 провідних велогонщиків з шосе, маунтенбайку і велокроссу. Так, жіночу частину команди на шосе представляють діюча срібний призер Чемпіонату світу Ганна Соловей, переможниця етапів Кубків світу і Європи Тетяна Рябченко і багаторазова чемпіонка України Олена Шарга.

У чоловіків у цій дисципліні представники найсильнішої на сьогоднішній день української континентальної команди Kolss-BDC, багаторазові чемпіони країни: Віталій Буц, Андрій Василюк, Михайло Кононенко, Олександр Поливода і Денис Костюк. І звичайно ж, один з найвідоміших у світу велоспорту — українець Андрій Гривко, який сьогодні виступає на міжнародних змаганнях у складі континентальної команди Astana (Казахстан), яка є переможцем Тур де Франс 2014. До речі, Гривко єдиний український велогонщик, який брав участь у «Великій петлі» минулого року. Гривко також семиразовий чемпіон України, на шосейних гонках з роздільним стартом, регулярний учасник найпрестижніших світових багатоденок. У 2013-му році виграв етап з роздільним стартом на іспанській Вуельті.

В дисципліні ВМХ від нашої країни буде виступати чемпіон України 2014 року Владислав Шевців. А серед велогонщиків в маунтінбайку: переможниця Кубка Європи в крос-кантрі Яна Беломоіна і Сергій Рисенко.

«Участь українських велогонщиків в Європейських іграх це додаткова можливість набрати кваліфікаційні бали в залік Олімпійських ігор 2016 року в Ріо-де-Жанейро. І хочеться окремо відзначити по складу - це найсильніші велоспортсмени країни, які будуть гідно боротися і, впевнений, принесуть нам не одну медаль. Ми будемо вірити і вболівати за них в кожному змаганні. Бажаю нам успіху і перемог», — зазначив президент Федерації велоспорту України Олександр Башенко.