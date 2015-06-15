Українські гімнасти завоювали срібні нагороди Європейських ігор у командному турнірі
14:44, 15 червня 2015Спорт
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Українці поступилися команді Росії у другий день змагань.
Reuters
Збірна України зі спортивної гімнастики завоювала 2-е місце на командному турнірі в Баку, повідомляє офіційний сайт соревований.
Тріо у складі Олег Верняєв, Ігор Радівілов та Микита Єрмак, набрали загальну суму балів 177,429, відставши більш ніж на півтора бала від команди Росії. Третє місце на рахунку гімнастів з Азербайджану.
Свої виступи на змаганнях у Баку ще не завершили представники 10 з 26 національних збірних, але їх результати не вплинуть на підсумкове розташування в групі лідерів.
Таким чином, на даний момент на рахунку збірної України вже 5 нагород Європейських ігор у Баку - 3 срібла та 2 бронзи.
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