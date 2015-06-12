Жіноча збірна України програла другий матч поспіль Євробаскету

Доля матчу була вирішена в кінцівці гри, повідомляє офіційний сайт змагань.

Цей матч був дуже важливий у плані боротьби за місце в трійці найсильніших за підсумками першого етапу.

Тим не менш, українки начисто програли першу чверть (17:31), але з другої 10-хвилинки почали кембек. Наші спортсменки послідовно виграли три чверті з невеликим розривом, але цього майже вистачило для того, щоб зрівняти рахунок в матчі - 21:17, 17:14, 24:18. У підсумку, команді не вистачило лише 1 очка для того, щоб здобути хоча б нічию.

Кращим гравцем матчу у складі збірної України традиційно стала капітан Аліна Ягупова, на рахунку якої 32 очки.

Таким чином, після двох турів у збірної України різниця перемог і поразок 0/2.

Чемпіонат Європи з баскетболу серед жіночих команд проходить в Угорщині і Румунії з 11 по 28 червня.