Форвард "Динамо" Ярмоленко: команді вдалось перемогти завдяки грі Шовковського

Про це йдеться у повідомленні на сайті київського клубу. "Я розумію, чому гравці "Шахтаря" засмучені - команда п'ять років поспіль вигравала все в Україні. Тепер нехай дадуть нам трохи порадіти. Чесно кажучи, мені не вірилося, що нам вдасться виграти, адже у донеччан був гандикап у два м'ячі, але у нас є Саша Шовковський!", - підкреслив гравець.

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Інший гравець київського клубу - хорватський захисник Домагой Віда зазначив, що команда провела чудовий сезон. "Сергію Реброву вдалося знайти підхід до гравців. Йому вдалося вибрати правильну тактику. Він багато з нами спілкується, ми довіряємо один одному. Разом з цим закономірно прийшли й результати", - сказав гравець.