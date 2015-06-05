Ребров: радість перемоги зіпсувала поведінка вболівальників після матчу

Як повідомляє Football.ua на питання про серію післяматчевих пенальті головний тренер київського "Динамо" відповів: "Була віра, я знаю Сашу, він не вгадав, але я знав, що він вгадає і візьме. У мене була віра, у деяких гравців 50% зникло. Після плей-офф проти Швейцарії я вірив на 100% в Сашка".

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Також Сергій Ребров розповів, що порадившись, пенальті бити пішли ті гравці, які змогли взяти цю відповідальність.

На питання чи відмовлявся хтось з гравців пробити, головний тренер відповів: "Ні. Бельханда і Драгович вирішували між собою і врешті-решт кожен пробив".

Також прозвучало питання про те, чи зіпсувала тріумф подія після гри.

"Це неприємно. Після матчу повинна святкувати команда, а вболівальники – підтримувати. Радості не було після гри, це ненормально. Якщо ми хочемо жити в Європі, то це неправильно. Перед "Дніпром" я особисто просив вболівальників не вибігати. Для мене це ненормально. Я сподіваюся, вболівальники переосмислять", - підсумував Сергій Ребров.