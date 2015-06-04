Екс-чиновник ФІФА зізнався, що брав хабарі при виборі країни для Чемпіонату світу

Про це повідомляє ВВС.

"Я та інші члени виконкому ФІФА погодилися на хабар за вибір ПАР в якості країни-господаря Чемпіонату світу 2010", - сказав він.

Екс-чиновник також заявив, що з 1993 до 2000 років він та інші функціонери ФІФА отримували в числі інших хабарі і відкати за придбання прав на трансляції регіональних чемпіонатів.

У свою чергу міністр спорту ПАР Фікіле Мбалула відкинув звинувачення у хабарі.

"Хочу категорично спростувати інформацію про те, що моя країна або уряд заплатив 10 млн доларів за отримання права провести ЧС-2010", - зазначив він.

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Також за словами Блейзера, він сприяв у передачі хабара при виборі країни-організатора чемпіонату світу у 1998 році. Але підкуп не спрацював: хабар передавало Марокко, а вибір припав на Францію.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня, перед початком конгресу ФІФА, у Швейцарії за підозрою в корупції були затримані семеро високопоставлених функціонерів організації, серед них - віце-президенти Джеффрі Уебб і Єухеніо Фігередо. Після цього розгорівся конфлікт і президент організації Йозеф Блаттер оголосив, що подасть у відставку з поста президента ФІФА на екстреному конгресі організації.