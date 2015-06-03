Екс-гравець "Динамо" Шацьких: у фіналі КУ успіху доб'ється "Динамо"
14:35, 03 червня 2015Спорт
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Один з найбільш результативних форвардів в історії київського «Динамо» Максим Шацьких спрогнозував результат фіналу Кубка України
Максим Шацьких є одним з найбільш результативних форвардів в історії "Динамо" / dynamo.kiev.ua
Про це повідомляє прес-служба "Динамо" з посиланням на газету "Команда".
Зокрема, Шацьких зазначив: "У фіналі, думаю, багато голів ми не побачимо. Хто заб'є першим, той отримає психологічну перевагу і шанс виграти Кубок. Впевнений, успіху доб'ється «Динамо». Ставлю на 1:0 на користь киян".
Як повідомляв УНІАН, 4 червня на столичному НСК "Олімпійський" відбудеться фінальний матч Кубка України з футболу, в якому зійдуться "Динамо" та "Шахтар". Гра розпочнеться о 21.00.
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