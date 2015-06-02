Світоліна програла у чвертьфіналі Відкритого чемпіонату Франції з тенісу

Матч завершився з рахунком 3:6, 2:6, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українка, що займає нині 21-е місце в світовому рейтингу, протистояла суперниці, що входить в 10-ку найсильніших. Тим не менш, вдалий виступ у попередніх чотирьох матчах в Парижі, давав привід сподіватися на боротьбу і певні шанси у сьогоднішньому матчі.

Однак, сербка мала повну перевагу по ходу гри, віддавши суперниці лише 5 геймів - три в першій партії і два у другій. Матч тривав трохи більше години.

У півфіналі Іванович зіграє з переможницею матчу Габріела Мугуруза (Іспанія) - Люсі Сафарова (Словаччина).

Як повідомляв УНІАН, раніше, ще за підсумками 2-го кола змагань з боротьби на турнірі в Парижі вибули Леся Цуренко, Олександр Долгополов, Ілля Марченко і Сергій Стаховський.

Відкритий чемпіонат Франції є одним з чотирьох турнірів серії "Великого шолома" - найпрестижніших змагань у світі тенісу. Крім цього змагання в серію входять відкриті чемпіонати Австралії і США і найпопулярніший в світі - Вімблдонський турнір. У 2015-му році турнір у Парижі на кортах "Ролан Гаррос" проходить з 24 травня по 7 червня.