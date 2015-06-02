Джеттер більше не буде грати за збірну України з баскетболу

Американський захисник Юджин "Пух" Джеттер більше не буде виступати у складі збірної України з баскетболу. Про це гравець, який виступає нині у французькому "Ліможі", заявив виданню l'equipe.

"Якщо б Євробаскет відбувся в Україні, я напевно взяв би в ньому участь. Але сьогодні ситуація дуже складна. Це сумний кінець, але, тим не менш, зробивши вибір на користь України, я отримав унікальний досвід виступів за країну. Це одна з найприємніших речей, що відбувалися в моїй кар'єрі", - зізнався Джетер.

Нагадаємо, що гравця залучив для виступів за збірну України екс-президент Федерації баскетболу країни Олександр Волков. Він же запросив на посаду тренера в команду американського фахівця Майка Фрателло.

28 травня в Києві відбулася чергова звітно-виборна Конференція Федерації баскетболу України, за підсумками якої пост президента ФБУ зайняв Михайло Бродський. Одним з перших його рішень стало звільнення з поста головного тренера національної збірної команди Майка Фрателло.

У грудні 2011 року Україна отримала право провести Євробаскет-2015, однак, у червні 2014-го року турнір був перенесений через складну економічну ситуацію та війну на сході країни. Разом з тим, Україні було надано право провести наступний Євробаскет-2017.