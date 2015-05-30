Федецький пояснив, чому порушив правила УЄФА у фіналі Ліги Європи

Про це він сказав "Світському життю", передає ТСН

"Пообіцяв сину ще у півфіналі, коли пройшли "Наполі", що підемо отримувати медаль. Звичайно, хотілося отримати медаль з кубком. А потім він запитав, чому ми не отримали кубок. Каже, розумію, ви програли, але нічого страшного. Срібло це теж медаль. Хоч було заборонено брати із собою діток, та я сказав, що піду однозначно. Я синочку пообіцяв. Дай Бог, щоб наступного року ми виграли золото", - поділився Артем.

Крім того, Федецький наголосив, що футболістам хочеться бути прикладом для бійців, які воюють за Україну.

"Я патріот України, і готовий воювати за неї. І хочеться бути прикладом для тих людей, які воюють на Сході. Робитимемо все можливе і неможливе, щоб давати їм натхнення, наснагу. І просто так ми Україну нікому не віддамо", - заявив дніпрянин.

А ще Федецький зізнався, що його вичитують теща та дружина за помилки в матчах.

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"Дружинам мене, звичайно, налаштує, дасть прочухана за ті помилки, які у мене були. Вона просто профі у цьому, в футболі. Спочатку дружина, потім тренер. А тим більше теща. Вона мене так вичитує, що я просто в шоці", - додав захисник.