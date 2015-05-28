Порошенко: "Дніпро" - команда з характером

Про це він написав у Facebook.

"Сьогодні хлопці довели, що "Дніпро" - команда з характером. А той, хто має волю до перемоги, обов'язково матиме результат. Вірю, що з таким характером команда обов'язково здобуде чемпіонство", - написав він.

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