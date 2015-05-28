Порошенко: "Дніпро" - команда з характером

00:21, 28 травня 2015
Спорт
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Президент України Петро Порошенко переконаний, що "Дніпро" обов'язково здобуде чемпіонство.

REUTERS

Про це він написав у Facebook.

"Сьогодні хлопці довели, що "Дніпро" - команда з характером. А той, хто має волю до перемоги, обов'язково матиме результат. Вірю, що з таким характером команда обов'язково здобуде чемпіонство", -  написав він.

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ПП: Сьогодні хлопці довели, що “Дніпро” - команда з характером. А той, хто має волю до перемоги, обов’язково матиме результат. Вірю, що з таким характером команда обов’язково здобуде чемпіонство.#Дніпро

Posted by Петро Порошенко on 27 травня 2015 р.
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