Порошенко: "Дніпро" - команда з характером
00:21, 28 травня 2015Спорт
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Президент України Петро Порошенко переконаний, що "Дніпро" обов'язково здобуде чемпіонство.
REUTERS
Про це він написав у Facebook.
"Сьогодні хлопці довели, що "Дніпро" - команда з характером. А той, хто має волю до перемоги, обов'язково матиме результат. Вірю, що з таким характером команда обов'язково здобуде чемпіонство", - написав він.
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ПП: Сьогодні хлопці довели, що “Дніпро” - команда з характером. А той, хто має волю до перемоги, обов’язково матиме результат. Вірю, що з таким характером команда обов’язково здобуде чемпіонство.#ДніпроPosted by Петро Порошенко on 27 травня 2015 р.
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