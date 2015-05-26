Форвард Калініч: "Дніпро" об'єднав людей, вся країна підтримує команду після виходу до півфіналу

Форвард ФК "Дніпро" Нікола Калініч розповів іноземним журналістам про нинішній рівень "Дніпра" перед фіналом Ліги Європи, повідомляє Football.ua з посиланням на інтерв'ю футболіста на порталі Goal.com.

"Багато хто каже, що нам просто пощастило в Лізі Європи. О так, нам пощастило в кваліфікації з Хайдуком, пощастило в групі з Інтером, пощастило в плей-офф з Аяксом, Брюгге, Наполі... Загалом, сподіваюся, таким же чином нам пощастить у фіналі", - ділиться емоціями Калініч.

Він стверджує, що люди просто не знають про силу "Дніпра", так як стежать в основному за 4-5 топ-чемпіонатами і не знають, що відбувається в інших лігах.

Читайте такожГравець "Дніпра" Федецький перед фіналом ЛЄ: "Абсолютно немає хвилювання"

"Президента Дніпра не хвилюють гроші, він заробив достатньо, тому його хвилюють трофеї. Він інвестує в клуб і бажає мати у складі топ-футболістів. Якби це було не так, то клуб не відмовився б від пропозицій в 20 мільйонів за Коноплянку від Роми і Ліверпуля", - каже нападник.

Футболіст підкреслив, що "Дніпро" — великий клуб, і тут платять хорошу зарплату. Команда будувалася чотири роки, і склад останнім часом не дуже змінився.

"Дніпру вдалося об'єднати людей. Вся країна підтримує нас після виходу до півфіналу" — розповів Калініч перед фіналом з "Севільєю".