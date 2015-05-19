Вчинок з гімном Канади може коштувати хокеїстам Росії медалей ЧС - олімпійський чемпіон Кожевніков

Зокрема, команду можуть позбавити срібних медалей турніру, заявив прославлений хокеїст в інтерв'ю Газеті.ру.

"Наскільки мені відомо, в якості покарання за відхід команди з церемонії нагородження після фінального матчу чемпіонату світу збірна Росії може бути позбавлена срібних медалей. Такий варіант точно розглядається", - сказав Кожевніков.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент ІІХФ Рене Фазель зазначив, що рішення про покарання для збірної Росії буде прийнято в найближчі дні, коли всі офіційні особи Федерації повернуться з Чехії на місце дислокації міжнародної федерації до Швейцарії.

Самі ж росіяни пояснили демарш на чемпіонаті світу організаційними прорахунками. Президент Федерації хокею Росії Владислав Третяк пояснив, що спортсмени просто не зрозуміли, що їм слід затриматися на льоду і виконати всі формальності.

Фінальний матч ЧС з хокею, що відбувся в Празі (Чехія) завершився розгромною перемогою збірної Канади з рахунком 6:1.