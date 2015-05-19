Вчинок з гімном Канади може коштувати хокеїстам Росії медалей ЧС - олімпійський чемпіон Кожевніков
Дворазовий олімпійський чемпіон з хокею Олександр Кожевніков розповів про санкції, які можуть загрожувати російській команді за те, що вони залишили майданчик під час виконання гімну Канади після програного канадцям фіналу ЧС-2015.
Зокрема, команду можуть позбавити срібних медалей турніру, заявив прославлений хокеїст в інтерв'ю Газеті.ру.
"Наскільки мені відомо, в якості покарання за відхід команди з церемонії нагородження після фінального матчу чемпіонату світу збірна Росії може бути позбавлена срібних медалей. Такий варіант точно розглядається", - сказав Кожевніков.
Як повідомляв УНІАН, раніше президент ІІХФ Рене Фазель зазначив, що рішення про покарання для збірної Росії буде прийнято в найближчі дні, коли всі офіційні особи Федерації повернуться з Чехії на місце дислокації міжнародної федерації до Швейцарії.
Самі ж росіяни пояснили демарш на чемпіонаті світу організаційними прорахунками. Президент Федерації хокею Росії Владислав Третяк пояснив, що спортсмени просто не зрозуміли, що їм слід затриматися на льоду і виконати всі формальності.
Фінальний матч ЧС з хокею, що відбувся в Празі (Чехія) завершився розгромною перемогою збірної Канади з рахунком 6:1.