"Шахтар" виграв у донецького "Металурга" в матчі УПЛ

У Львові завершився матч 24-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Шахтар" приймав донецький "Металург" й виграв у земляків з рахунком 2:0.

Доля матчу була вирішена в першому таймі.

Номінальні господарі поля "Львів-Арени" передбачувано мали повну ігрову та територіальну перевагу, яку досить швидко реалізували в гол. Вже на 9-й хвилині Алекс Тейшейра відкрив рахунок, а перед самою перервою - на 45-й, Тейшейра зробив дубль - 2:0.

У другому таймі "Шахтар" без особливих проблем втримав свою перевагу.

Раніше в цьому турі одеський "Чорноморець" і запорізький "Металург" зіграли внічию - 0:0, а маріупольський "Іллічівець" вдома програв полтавській "Ворсклі" - 1:2.

Центральний матч 24-го туру "Динамо" (Київ) - "Дніпро" (Дніпропетровськ) відбудеться в неділю.