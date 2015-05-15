Тренер "Наполі": Голи "Дніпра" в обох матчах не повинні були зараховувати

Слова іспанського фахівця наводить Football Italia, повідомляє Хsport.ua.

"Голи "Дніпра" в обох матчах не повинні були бути зараховані, це могло змінити все. Але факт в тому, що ми самі повинні були забивати. "Наполі" був недостатньо хороший біля чужих воріт", - зазначив він.

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У той же час Бенітес вважає, що його команда створила достатньо моментів.

"Я думаю, що протягом двох матчів ми створили достатньо моментів. Розчарований, що після стількох можливостей, які у нас були, все вирішив лише один гол. Команда мала шанси забити, але не скористалася ними. Звичайно, Ігуаїн – це центральний нападник, люди чекають від нього голів, але ми виграємо і програємо разом. Після матчу всі гравці були розчаровані, адже ми могли проявити себе краще. Селезньов (Євген Селезньов, нападаючий "Дніпра",) потягнув Брітоса (Мігель Брітос – центральний захисник "Наполі") за футболку під час голу, це серйозно, але ми не можемо щось змінити. Вони пройшли у фінал, а ми – ні", - зробив висновок наставник "Наполі".

Як повідомляв УНІАН, раніше президент "Наполі" Ауреліо Де Лаурентіс не приховував свого обурення з приводу того, що суддівська бригада зарахувала гол Селезньова, забитий його команді.

"Гола не було, це був чистий офсайд. Арбітр не відповідає тому рівню, на якому він повинен бути", - сказав він після матчу журналістам.

Нагадаємо, в Неаполі команди зіграли внічию 1:1, а в Києві "Дніпро" переміг 1:0 В обох матчах забив Євген Селезньов.