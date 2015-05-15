Сотні вболівальників вибігли на поле "Олімпійського" після перемоги "Дніпра"
02:42, 15 травня 2015Спорт
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Після закінчення матчу "Дніпро" - "Наполі", в якому перемогу здобула дніпропетровська команда, сотні вболівальників вибігли на поле "Олімпійського".
Тепер стадіон "Олімпійський" можуть дискваліфікувати / twitter.com/volodymyr_mula
Вони обіймалися з футболістами, деякі палили фаєри, повідомляє Проспорт.
Радість вболівальників "Дніпра", який вперше вийшов у фінал Ліги Європи, зрозуміла, однак тепер стадіон "Олімпійський" можуть дискваліфікувати.
Нагадаємо,14 травня "Дніпро" переміг "Наполі" з рахунком 1: 0 і вийшов у фінал Ліги Європи.
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Під час матчу "Дніпро"-"Наполі" фанати розгорнули банер з написом на латині "Ave, Ucraina, morituri te salutant" (Слався Україна, що йдуть на смерть вітають тебе). Транспарант був розміщений на одній з трибун.
Фінал відбудеться 27 травня у Варшаві. Суперником "Дніпра" буде чинний переможець турніру - іспанська "Севілья".
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