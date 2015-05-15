Коломойський присвятив перемогу "Дніпра" загиблим воїнам АТО

02:20, 15 травня 2015
Спорт
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Президент футбольного клубу "Дніпро" Ігор Коломойський привітав всю Україну з перемогою "Дніпра" в сьогоднішньому матчі півфінала Ліги Європи.

Президент

"Вітаю всю Україну з виходом "Дніпра" у фінал - адже сьогодні це перемога всієї країни", - сказав він у коментарі ТСН.

"Хочу присвятити сьогоднішній успіх всім вболівальникам нашої улюбленої команди і, особливо тим, хто не зміг, і вже не зможе порадіти цьому історичному успіху. Тим, хто не дожив до нього, захищаючи Батьківщину. А до перемоги нам залишився всього один крок, і я бажаю нам усім його зробити!"

Сьогодні "Дніпро" переміг "Наполі" з рахунком 1:0 і вийшов у фінал Ліги Європи.

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