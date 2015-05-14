Дві українські шашистки йдуть в групі лідерів Чемпіонату світу з шашок-100

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Макаренкова сьогодні білими програла Ользі Федорович з Білорусі, а Балтажі також білими зіграла внічию з Лаймою Адліте з Литви.

На даний момент, у Макаренкової 2 перемоги, 1 нічию та 1 поразка, а у Балтажі - 1 перемога, 3 нічиї, 0 поразок - по 5 очок. Разом з ними 4-7 місця в таблиці ділять Федорович і Хангінг Жао з Китаю.

Цікаво, що в першому турі українські спортсменки зустрілися між собою і в напруженому поєдинку зіграли внічию.

1-3 місця на даний момент ділять мінчанка Ольга Камишлєєва (представляє Нідерланди), Айгуль Ідрісова (Росія) та Зоя Голубєва (Латвія) - по 6 очок.

Всесвітня федерація шашок (FMJD) організовує чемпіонати світу з міжнародних шашок серед жінок раз на два роки. У цьому році чемпіонат вперше проходить у Китаї. У чемпіонаті беруть участь 16 провідних майстрів з 10 країн світу. Найсильніші шашистки світу проведуть 15 турів по круговій системі протягом 12 днів.