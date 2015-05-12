Український дует з синхронного плавання виборов "срібло" Кубку Європи та ліцензію на Олімпіаду-2016

У заключний день змагань український дует Анна Волошина / Лоліта Ананасова завоювали срібло, поступившись тільки представницям Росії – Наталії Іщенко і Світлані Ромашиній, повідомляє прес-служба Міністерства молоді й спорту України.

Українки програли іменитим суперницям 3,2 бала. Однак наші дівчата впевнено обійшли іспанок, випередивши найсильніший дует цієї країни Она Карбонель / Паула Кламбург на 0,8 бала.

Завдяки другому місцю українська пара отримала ліцензію на Олімпійські ігри, які пройдуть влітку 2016 року в Ріо-де-Жанейро (Бразилія).

Окрім того, в рамках змагань Кубку Європи українки посіли також 2-е місце в командних змаганнях (8 спортсменок), поступившись Росії й випередивши Іспанію. А у довільній комбінації українки вибороли золото, випередивши у підсумковій таблиці команди Італії та Греції.