Збірна України з гандболу програла третій матч відбіркового циклу Євро-2016.

У Віла-Нова-ді-Гая (Португалія) завершився матч відбіркового турніру чемпіонату Європи-2016 з гандболу, в якому збірна Португалії приймала команду України і виграла з рахунком 34:24.

Матч з самого початку проходив з перевагою господарів майданчика, які вже в першому таймі створили собі перевагу в 7 голів - 19:12. Після перерви португальці впевнено утримували свою перевагу і наростили її до 10 голів.

Кращим бомбардиром у складі збірної України став Роман Чичикало, на рахунку якого 8 голів.

Таким чином, українці програли третій матч поспіль і практично втратили шанси потрапити на європейську першість. Після чергового туру відбіркових змагань в турнірній таблиці Групи 5 у збірної Угорщини 8 очок (4 матчі), Португалії - 4 (4), Росії - 2 (3), Україна - 0 (3).

Матчі Україна - Росія пройдуть на нейтральному майданчику в Мінську (Білорусь) 10-11 червня.

Згідно з регламентом змагань у фінальний турнір Євро вийдуть дві найсильніші команди групи.