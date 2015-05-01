Тренер і батько Мейвезера вважає, що у Пак`яо немає сильного удару і шансів на перемогу

Американський тренер Флойд Мейвезер-старший, який тренує свого сина Флойда Мейвезера-молодшого, вважає, що у його майбутнього суперника філіппінця Менні Пак'яо немає ударної потужності, і в майбутньому поєдинку Пак'яо доведеться відступати, повідомляє Аllboxing.ru.

«У нього немає удару, — заявив Мейвезер-старший. — Я думаю, Флойд в цьому бою може набагато більше йти вперед, і я думаю, він змусить Пак'яо відступати. Він може посуватися хвилину, раунд або два, але не думаю, що він буде довго це робити. Чесно кажучи, я навіть не думаю, що це буде схоже на бій. Якщо хочеш бути побитим, подерись з Флойдом. Фредді Роуч може говорити все, що завгодно, але я — кращий тренер всіх часів».

Бій Мейвезер - Пакьяо, який відбудеться 2 травня в Лас-Вегасі, вважається "боєм століття". На котируваннях букмекерських контор у цьому протистоянні фаворитом вважається Мейвезер, ставки на перемогу якого приймаються з розрахунку 1,45 до 1, тоді як коефіцієнт на перемогу Пак'яо становить 2,75.

Сайт УНІАН і телеканал 2+2 проведуть трансляцію вечора боксу, де в андеркарті головного поєдинку Мейвезер - Пак'яо також відбудеться бій за участю українця Василя Ломаченка. Трансляція розпочнеться о 04.00 за київським часом в ніч на 3 травня.