Боксер Пак'яо врятував співвітчизницю від смертної кари за допомогою листа до президента Індонезії

Пак`яо у зверненні до президента Індонезії просив за свою співвітчизницю Мері Джейн Велозу, яку повинні були розстріляти минулої ночі, повідомляє fightnews.ru.

“Містер президент, 2 травня я проведу в Лас-Вегасі поєдинок проти Флойда Мейвезера. Ця дуель вважається боєм століття. Але я зможу назвати своєю моральною перемогою вже те, якщо допоможу врятувати життя. Я присвячую цей бій моїй країні і всьому азіатському народу, до якого належать Філіппіни та Індонезія. Спасибі, містер президент“ - написав Пак'яо.

Офіційною причиною скасування страти засуджених називається те, що один із спільників Велозу здався поліції Філіппін. Велозу надана відстрочка для проведення додаткового судового слухання.

Як повідомляв УНІАН, бій між Мэйвезером і Пак'яо відбудеться в ніч на 3 травня на арені MGM Grand в Лас-Вегасі. Спортсмени розіграють три чемпіонські пояси в напівсередній вазі (до 66,7 кілограма) за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC), Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) і Всесвітньої боксерської організації (WBO). Перші два титули належать 38-річному американцю, третій — 36-річному філіппінцю.

Сайт УНІАН і телеканал 2+2 проведуть трансляцію вечора боксу, де в андеркарті головного поєдинку Мейвезер - Пак'яо також відбудеться бій за участю українця Василя Ломаченка. Трансляція розпочнеться о 04.00 за київським часом в ніч на 3 травня.