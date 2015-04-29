Гімнаст Верняєв вп’яте стає найкращим спортсменом місяця в Україні

Особистого наставника титулованого спортсмена Геннадія Сартинського визнано найкращим тренером квітня, повідомляє прес-служба НОК України.

Експертна комісія Національного олімпійського комітету України відзначила блискучий виступ українських спортсменів на європейській першості з важкої атлетики в Тбілісі, з якої наша збірна повернулися з 4 медалями чемпіонату (3 «золота» та «срібло»), а також здобутки гімнастів, яким у французькому Монпельє вдалося вибороти 3 нагороди чемпіонату Європи (2 «золота» та «срібло»).

Разом з тим, найкращий спортсмен України 2014 року, який нещодавно отримав «Спортивний Оскар» під час Всеукраїнської урочистої церемонії «Герої спортивного року», Олег Верняєв на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики виборов для України одразу 2 медалі найвищого ґатунку.

Лідер української гімнастики, продемонструвавши високу майстерність та стабільність й не дивлячись на травму ноги, вперше у кар'єрі став абсолютним чемпіоном Європи у багатоборстві та підтвердив своє світове і європейське лідерство у вправах на паралельних брусах, здобувши золоту медаль.

Відзначимо, що останній раз українським гімнастам вдавалося здобути «золото» в багатоборстві на європейській першості 15 років тому. Завдяки своєму досягненню Олег Верняєв став третім в історії незалежної України абсолютним чемпіоном Старого Світу після Ігоря Коробчинського (1992) та Олександра Береша (2000).