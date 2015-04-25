WSB, 14-й тур, "Кубинські приборкувачі" - "Українські отамани": відео онлайн-трансляція

Після важливої домашньої перемоги над Командою Росії», «Українських отаманів» чекає вирішальна битва в боротьбі за 3-ю сходинку турнірної таблиці підгрупи «А», яка дозволить нашій команді пройти у чвертьфінал нинішнього розіграшу змагань WSB, повідомляє прес-служба "отаманів".

Напередодні заключного туру «Українські отамани» утримують 3-ю позицію групи «А». В активі «Отаманів» 27 залікових балів. У свою чергу, «Кубинські приборкувачі» впевнено розташувалися на 1-й позиції підгрупи. Отримавши максимально можливі 39 залікових балів кубинська команда гарантувала собі вихід з першого місця в наступний раунд змагань.

Найближчими конкурентами «Отаманів» у боротьбі за місце у чвертьфіналі є «Мексиканські воїни, які набравши 25 балів все ще мають шанс випередити нашу команду. Свій заключний поєдинок мексиканці також проведуть 24 квітня проти «Британських левових сердець». У разі перемоги мексиканці наберуть 28 балів. Але вони поступаються українцям за додатковими показниками. Таким чином, для того щоб отримати перепустку до наступного раунду змагань «Отаманам» достатньо набрати одне очко, що дозволить вийти у вісімку найсильніших команд змагань. Тобто, програти кубинцям з мінімальним рахунком - 2:3.

Напередодні пройшла церемонія зважування, за підсумками якої всі боксери вклалися у відведений ліміт.

Таким чином, в рингу зійдуться:

Вагова категорія 52 кг: Йосбані Веітіа Сото "Кубинські приборкувачі" - Азат Усеналієв "Українські отамани"

Вагова категорія 60 кг: Лозаро Альварес Естрада "Кубинські приборкувачі" - Віктор Славінський "Українські отамани"

Вагова категорія 69 кг: Роніель Іглесіас Сотолонго "Кубинські приборкувачі" - Олег Зубенко "Українські отамани"

Вагова категорія 81 кг: Хуліо Пераза Ла Круз "Кубинські приборкувачі" - Олександр Хижняк "Українські отамани"

Вагова категорія +91 кг: Леніер Перо Джустіз "Кубинські приборкувачі" - Ігор Шевадзуцький "Українські отамани"