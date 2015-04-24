Ліга Європи: "Дніпро" вийшов до півфіналу, "Динамо" поступилось

У Києві та Флоренції завершилися матчі у відповідь 1/4 фіналу Ліги Європи за участю українських клубів, в яких дніпропетровський "Дніпро" обіграв бельгійський "Брюгге" з рахунком 1:0, а київське "Динамо" програло "Фіорентині" - 0:2.

"Дніпро" вийшов до півфіналу другого за значимістю єврокубка.

Гра на столичному НСК "Олімпійський" проходила за відчутної переваги "Дніпра", а єдиний гол в кінцівці, на 82-й хвилині, забив Євген Шахов. Руслан Ротань видав пас у штрафний майданчик гостей, де Шахов спокійно розібрався з воротарем бельгійців - 1:0.

З урахуванням нічиєї в першому матчі (0:0) "Дніпро" вийшов до півфіналу.

В паралельному матчі у Флоренції "Фіорентина" - "Динамо" господарі поля мали явну перевагу. До того ж, в кінцівці першого тайму кияни залишилися в меньшості, коли був вилучений з поля Джермейн Ленс. У підсумку, господарі забили два голи і з урахуванням нічиєї в першій грі в Києві (1:1) вийшли у півфінал.

УНІАН провів онлайн-трансляцію гри, за якою можна простежити за ходом подій.

У п'ятницю відбудеться жеребкування 1/2 фіналу Ліги Європи УЄФА, за підсумками якого "Дніпро" дізнається свого суперника.