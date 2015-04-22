Збірна України з хокею програла третій матч ЧС і позбулася шансів потрапити в елітний дивізіон

В Кракові (Польща) завершився матч 3-го туру Чемпіонату світу з хокею серед команд Дивізіону 1А, в якому збірна України зустрічалася з командою господарів турніру - збірною Польщі, програвши з рахунком 2:3.

Доля матчу була вирішена в 3-му періоді.

Перший період матчу пройшов у рівній боротьбі, а в другому періоді господарі майданчику в Кракові реалізували свою перевагу. На 34-й хвилині Адам Багінскі відкрив рахунок, завершивши комбінацію за участю Гжегожа Пасьюта.

Вирішальним у цьому матчі став 3-й період, коли команди обмінялися двома голами. Матеуш Ромповскі довів перевагу поляків до двох голів, на що відповіли результативними кидками Владислав Гаврік та Віталій Лялька. А на 54-й хвилині Ромповскі зробив дубль, принісши збірній Польщі перемогу - 3:2.

Таким чином, збірна України програла третій матч поспіль на світовій першості в Дивізіоні 1А, лишивись навіть теоретичних шансів потрапити в еліту на ЧС-2016. В українців 1 очко (матч зі збірною Італії був програний в овертаймі) і команда буде боротися зі збірною Японії за збереження місця в другому дивізіоні на 2016-й рік.

Згідно з регламентом змагань, 6 команд проводять груповий турнір у 5 турів. Дві кращі команди за підсумками змагань потрапляють в Елітний дивізіон - компанію 16 найсильніших команд світу, а найгірша - опускається в третій за значимістю Дивізіон 1В.

Чемпіонат світу в Кракові (Польща) проходить з 19 по 25 квітня.