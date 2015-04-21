Матч Ліги Європи "Динамо" - "Фіорентина" розсудить мультимільйонер зі Швеції

На грі між італійською «Фіорентиною» і київським «Динамо», яка відбудеться у Флоренції на стадіоні «Артеміо Франкі», буде працювати бригада арбітрів на чолі з 41-річним Йонасом Ерікссоном зі Швеції, повідомляє прес-служба "Динамо".

Ерікссон є власником телевізійної компанії у себе на батьківщині і є мультимільйонером. Його суддівська кар'єра почалася в 1994 році, на матчах вищої ліги Швеції працює протягом останніх 15-ти років, а арбітром ФІФА з 2002-го року. У послужному списку Ерікссона в тому числі матч за Суперкубок УЄФА 2013 року («Баварія» - «Челсі» - 2:2), а також поєдинки Євро-2012 і чемпіонату світу 2014 року.

Одного разу швед вже зустрічався з київським «Динамо». Було це чотири роки тому, і також на чвертьфінальної стадії Ліги Європи УЄФА. У повторному матчі «Динамо» не змогло переграти португальську «Брагу» на виїзді (0:0), і, враховуючи результативну нічию в Києві (1:1), не пройшла у півфінал турніру. Цікаво, що матч "Динамо" - "Фіорентина" також завершився з рахунком 1:1.

Допомагати своєму співвітчизникові будуть асистенти Матіас Класеніус і Даніель Вернмарк. За воротами розташуються додаткові асистенти Стефан Юханнессон і Маркус Стрембергсон. Резервний арбітр - Мехмет Кулум.

Матч «Фіорентина» (Флоренція, Італія) - «Динамо» (Київ, Україна) відбудеться в четвер, 23 квітня. Початок - о 22.05.

УНІАН проведе текстову онлайн-трансляцію гри.