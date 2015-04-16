Три українських плавця здобули путівки на чемпіонат світу в перший день чемпіонату України

Про це повідомляє прес-служба Федерації плавання України.

Марія Лівер виконала норматив на 50 м брасом (31.27) та стала першою учасницею української команди, яка виступатиме влітку на чемпіонаті світу з водних видів спорту в Казані (Росія).

"Дуже задоволена своїм сьогоднішнім виступом. Завжди хотіла потрапити до складу команди на чемпіонат світу з водних видів спорту і сьогодні мені це вдалося", - відзначила Лівер.

Рекордсменка Європи Дарина Зевіна перемогла на дитсанції 100 м на спині за 1:01.77, теж виконавши прохідний норматив на чемпіонат світу. "Для мене чемпіонат України настільки ж важливий як чемпіонат світу. Тому до національних змагань я готуюся дуже відповідально", - сказала Д.Зевіна.

Сергій Фролов став третім плавцем, який потрапив до складу нашої команди виконавши відбірковий норматив на дистанції 400 м вільним стилем - 3:50.70.

Чемпіонат України та чемпіонат України з плавання серед молоді проходять 16-19 квітня у 50-метровому басейні "Акварена" у Харкові. Вони є відбірковими до трьох міжнародних змагань: чемпіонату світу з водних видів спорту, І Європейських Ігор та чемпіонату світу серед юніорів.

Участь у чемпіонатах беруть понад 500 найсильніші плавці різного віку з 20 областей України та Києва.