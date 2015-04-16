"Шахтар" заборонив п'яти гравцям "Зорі" виходити на очний матч Прем'єр-ліги

ФК "Шахтар" (Донецьк) офіційно повідомив керівництво ФК "Зорі" (Луганськ) про заборону на вихід на поле в очному матчі п'ятьох гравців, які грають у складі "Зорі" на правах оренди у донецького клубу.

Про це повідомляє прес-служба ФК "Зоря".

Генеральний директор ФК «Зоря» Сергій Рафаїлов в коментарі прес-службі зазначив: "Згідно з договором оренди, гравці не мають права грати в цій зустрічі без дозволу «Шахтаря», за що передбачено серйозні фінансові санкції. Ми звернулися до донецького клубу з проханням дозволити гравцям вийти на поле. У відповідь до нас надійшов лист, де зазначено, що п'ятьом гравцям «Зорі» заборонено виходити на поле в матчі з «Шахтарем». У цей список потрапили: Олекандр Караваєв, Максим Малишев, Руслан Малиновський, Філіп Будковський, Андрій Тотовицький".

Також гендиректор додав: "Разом з тим, не знаю, як це висловити, глузування чи що, зазначено: голкіпери Микита Шевченко і Рустам Худжамов можуть грати в цьому матчі. Хоча, як відомо, Рустам Худжамов знаходиться в розташуванні «Шахтаря» на час відновлення після травми, а Микита Шевченко, тільки приступив до тренувань, знову ж таки, після отриманої травми. І цей факт відомий головному тренеру «Шахтаря».

На думку Рафаїлова, "можливо, має сенс виставляти дублюючий склад або змішаний з U-19. До кінця дня приймемо остаточне рішення".

Гра 20-го туру Прем'єр-ліги "Зоря" - "Шахтар" відбудеться 18 квітня. Луганський клуб у сезоні-2014/15 свої домашні матчі проводить на стадіоні "Славутич-Арена" у Запоріжжі.